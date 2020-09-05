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Бюджетник Samsung Galaxy S10 Lite получил обновление One UI 2.5

Бюджетник Samsung Galaxy S10 Lite получил обновление One UI 2.5
13:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10 Lite получил самую актуальную версию фирменного интерфейса - One UI 2.5.

Компания Samsung на днях начала обновлять прошлогодние флагманы до One UI 2.5. Сейчас появилась информация, что прошивку также выпустили для Galaxy S10 Lite.

Система вышла с номером сборки G770FXXU3CTH4 и сентябрьским патчем безопасности. Интересно то, что ПО содержит не так много изменений, как у Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e.

В прошивку, к сожалению, не добавили технологию Wireless DeX и расширенные настройки камеры с режимом Pro Video Mode. В основном разработчики исправили мелкие ошибки, поработали над оптимизацией системы, а также добавили возможность использовать жесты навигации Android 10 в сторонних лаунчерах.

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Прошивку пока выпустили для владельцев смартфона в Испании. Чуть позже ПО доберется и до других регионов.

Напомним, на днях Samsung выпустила обновления и для смартфонов моделей Galaxy Note 10.

Кроме этого, компания рассекретила дату выхода нового смартфона под названием Samsung Galaxy Z Fold 2.

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Все по теме:

Samsung, Обновление, Samsung Galaxy S10 Lite, One UI 2.5.

Автор:

Телеграф
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