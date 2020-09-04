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Не только Galaxy S10: Samsung выпустила обновления и для смартфонов моделей Galaxy Note 10

Не только Galaxy S10: Samsung выпустила обновления и для смартфонов моделей Galaxy Note 10
14:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Вчера компания Samsung выпустила обновление One UI 2.5 для Galaxy S10, а сейчас прошивку также начали получать смартфоны Galaxy Note 10.

Новая версия ПО вышла для глобальных версий Galaxy Note 10 (SM-N970F), Galaxy Note 10+ (SM-N975F), Galaxy Note 10+ 5G (SM-N976B) и Galaxy Note 10 Lite.

Прошивка получила актуальный патч безопасности и все особенности новой оболочки. Это режим Wireless DeX, настройки Pro Video Mode в камере, поддержку навигационных жестов Android 10 в сторонних лаунчерах, новые виджеты для Always-On Display и многое другое.

Как обычно, владельцы подходящих версий Galaxy Note 10 могут ожидать уведомления об обновлении, предлагающего им загрузить новую прошивку в ближайшие дни. 

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Как обычно, систему распространяют волнами, так что придётся подождать пока она доберётся до нашего региона.

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Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Технологии, Обновление, Техно.

Автор:

Телеграф
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