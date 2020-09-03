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Без лишнего шума: компания Samsung представила новую версию Galaxy Watch 3

Без лишнего шума: компания Samsung представила новую версию Galaxy Watch 3
11:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Samsung выпустила новую премиальную версию смарт-часов Galaxy Watch 3.

В отличие от обычной модели, новинка получила титановый корпус.

Кроме этого, новая модель поддерживает только Wi-Fi (версии с 4G нет). Из отличий ещё стоит отметить эксклюзивную расцветку Mystic Black, стальной браслет и одни размер — 45 мм. Спецификации часов остались такими же.

Напомним, это AMOLED-дисплей на 1.4 дюйма, батарея на 340 мАч, процессор Exynos 9110, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ, Wearable OS 5.5 на базе Tizen и NFC-модуль.

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Титановые Galaxy Watch 3 появятся в продаже 18 сентября. Приобрести их можно будет пока только в Германии. Цена вопроса — 633 евро. Для сравнения, стальные часы на 45 мм стоят €447.

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Все по теме:

Samsung, Гаджеты, Технологии, Смарт-часы, Техно.

Автор:

Телеграф
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