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Samsung Galaxy Z Fold 2: компания рассекретила дату выхода нового смартфона

Samsung Galaxy Z Fold 2: компания рассекретила дату выхода нового смартфона
09:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Samsung провела дополнительное мероприятие, на котором раскрыла ценник и дату старта продаж новинки.

Итак, оформить предзаказ на смартфон можно уже сейчас, а продажи стартуют 18 сентября. Аппарат будет доступен в одной модификации с 12 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 256 ГБ. В США за смартфон попросят 2000 долларов. В Европе это цифра составит 1949 евро, а в Англии — 1799 фунтов.

Когда смартфон доберётся до нашего рынка — информации пока нет.

Кроме обычной версии, Samsung ещё будет продавать модель Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition, которую выпустили совместно с известным модельером Томам Брауном (Thom Browne).

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Такой аппарат обойдётся в 3299 долларов (или 2999 фунтов) и выйдет на рынок 25 сентября. Количество устройств ограничено — 5000 экземпляров. В комплекте с Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition будут идти TWS-наушники Galaxy Buds Live и смарт-часы Galaxy Watch 3.

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Samsung, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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