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Без громких анонсов и презентаций: стартовали предзаказы на Samsung Galaxy M51

Без громких анонсов и презентаций: стартовали предзаказы на Samsung Galaxy M51
10:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Смартфон Samsung Galaxy M51 уже появился на официальном сайте Samsung в Германии. Кроме того, все желающие заполучить новый смартфон компании уже могут сделать предзаказ.

Благодаря этому стали известны и характеристики, и стоимость Galaxy M51. Он получил 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей с круглым вырезом посередине для 32-мегапиксельной фронтальной камеры и восьмиядерный процессор, модель которого не уточняется. По слухам, это Snapdragon 730/730G. Также устройство оснащено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Основная камера состоит из четырех модулей: это 64 Мп датчик (f/1.8), 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 123 градуса (f/2.2), 5 Мп датчик глубины и 5 Мп макромодуль.

Но главная гордость Galaxy M51 — это аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт, но все равно на полную зарядку необходимо около 2 часов.

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К сожалению, вместо оболочки One UI смартфон получил ее урезанную версию One UI Core.

Samsung предлагает Galaxy M51 в черном и белом цветах за €360. Ориентировочная дата доставки — 11 сентября.

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Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Технологии, Техно, Galaxy M51.

Автор:

Телеграф
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