Без громких анонсов и презентаций: стартовали предзаказы на Samsung Galaxy M51

Благодаря этому стали известны и характеристики, и стоимость Galaxy M51. Он получил 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей с круглым вырезом посередине для 32-мегапиксельной фронтальной камеры и восьмиядерный процессор, модель которого не уточняется. По слухам, это Snapdragon 730/730G. Также устройство оснащено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Основная камера состоит из четырех модулей: это 64 Мп датчик (f/1.8), 12 Мп широкоугольная камера с углом обзора 123 градуса (f/2.2), 5 Мп датчик глубины и 5 Мп макромодуль.

Но главная гордость Galaxy M51 — это аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт, но все равно на полную зарядку необходимо около 2 часов.

