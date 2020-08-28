На официальном сайте Samsung "засветился" смартфон Galaxy S20 Fan Edition

Хоть официального анонса еще не было, смартфон уже появился на сайте подразделения Samsung Bulgaria.

Мы уже писали о том, что компания Samsung готовит к выпуску Galaxy S20 Fan Edition, который также называли Galaxy S20 Lite.

На сайте нет отдельной страницы для новинки, зато смартфон упоминается в описании рекламной акции YouTube Premium, причем дважды. В результате мы знаем точное название — Galaxy S20 Fan Edition, а также о существовании обычной и 5G-версии.

Похоже, Samsung не собиралась раскрывать информацию об этой модели, а подразделение компании в Болгарии случайно раскрыло все секреты. Такое случается нередко.

Кроме того, в сети появились рендеры Galaxy S20 FE с изображением разных расцветок.

Напомним, точная дата анонса пока неизвестна, но, по слухам, смартфон представят только в октябре. Ему приписывают пластиковый корпус, дисплей на 6.4–6.7 дюймов с AMOLED-матрицей и частотой 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990, 6/8 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4500 мАч, а также тройную камеру с главным модулем Sony IMX555 на 12 Мп и трёхкратным оптическим зумом.