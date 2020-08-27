Samsung Galaxy Z Fold 2 получит "личную" презентацию

Samsung объявила дату специального мероприятия для складного смартфона Galaxy Z Fold 2.

5 августа состоялось онлайн-мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, на котором дебютировали флагманы Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, «умные» часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Также на презентации показали Galaxy Z Fold 2, но пообещали раскрыть подробности в сентябре.

И вот Samsung объявила дату специального мероприятия для складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Презентацию назвали Unpacked Part 2, и пройдет она 1 сентября в онлайн-режиме. Трансляция будет вестись на официальном сайте и, скорее всего, на YouTube.

Напомним, неизвестными пока остаются стоимость Galaxy Z Fold 2 и дата старта продаж. Похоже, 1 сентября нам расскажут об этом.

Galaxy Z Fold 2 получил 7,6-дюймовый гибкий AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, 6,23-дюймовый внешний AMOLED дисплей с частотой 60 Гц, две 10-мегапиксельные фронтальные камеры, тройную основную, процессор Qualcomm Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной UFS 3.1, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт, беспроводной зарядкой мощностью 11 Вт и реверсивной зарядкой.