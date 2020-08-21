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Улучшение басов и автоматическое уменьшение звука: Pixel Buds получили обновление

Улучшение басов и автоматическое уменьшение звука: Pixel Buds получили обновление
15:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Техногигант Google анонсировали крупнейшее обновление для TWS-наушников Pixel Buds.

Как и планировалось, компания Google выпустила первое крупное обновление для своих полностью беспроводных наушников Pixel Buds.

Что нового?

В новой версии Pixel Buds появилась функции Bass Boost, которая значительно улучшает качество басов. Также в наушниках внедрили режим Share Detection, позволяющий дублировать жесты управления для правого и левого наушника. Таким образом прослушивание музыки вдвоем стает гораздо удобнее.

Стоит обратить внимание на еще одно интересное нововведение. Им стала экспериментальная функция Attention alerts. Когда рядом будет слышен плачь ребенка, собачий лай либо сирена, в наушниках будет автоматически снижаться громкость музыки.

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В случае потери Pixel Buds их можно будет найти через отслеживание местоположения наушников благодаря приложению Find My Device, правда для этого Pixel Buds должны быть подключены к смартфону.

Отметим, что , вместе с обновлением, Google выпустила новые цветовые варианты наушников. Теперь они доступны не только в цвете Clearly White, но и в расцветках Oh So Orange, Quite Mint и Almost Black. Ценник остался таким же — $179.

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Напомним, инсайдер и блогер с канала Front Page Tech Джон Проссер рассказал, когда компания Google планирует анонсировать смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

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Google, Наушники, Pixel Buds.

Автор:

Телеграф
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