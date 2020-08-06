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Пять часов на одном заряде: Baseus представили новые наушники

Пять часов на одном заряде: Baseus представили новые наушники
13:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Baseus начала продажу бюджетных TWS-наушники под брендом Encok.

Наушникам дали незамысловатое "имя" - Encok WM01. 

Устройство вышло в четырех расцветках: черные, белые, пурпурные и зеленые.  Наушники получили Bluetooth 5.0, динамики с вибрационной мембраной, и автономность до 5 часов. Зарядный кейс продлевает работу гаджета до 25 часов. Для зарядки предусмотрен порт USB-C.

Наушники наделили сенсорным управлением. Например, при долгом тапе можно вызвать голосовой помощник Google Assistant или Siri.

Порт USB-C и поддержка Google Assistant: новые наушники от Sony показали на видео

Приобрести Baseus Encok WM01 можно за $15, Plus-версия обойдется Вам в $22. Разница - дисплей, который отображает количество зарядки.

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Все по теме:

Наушники, Технологии, Техно, Baseus Encok WM01.

Автор:

Телеграф
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