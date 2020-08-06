Пять часов на одном заряде: Baseus представили новые наушники

Компания Baseus начала продажу бюджетных TWS-наушники под брендом Encok.

Наушникам дали незамысловатое "имя" - Encok WM01.

Устройство вышло в четырех расцветках: черные, белые, пурпурные и зеленые. Наушники получили Bluetooth 5.0, динамики с вибрационной мембраной, и автономность до 5 часов. Зарядный кейс продлевает работу гаджета до 25 часов. Для зарядки предусмотрен порт USB-C.

Наушники наделили сенсорным управлением. Например, при долгом тапе можно вызвать голосовой помощник Google Assistant или Siri.

Приобрести Baseus Encok WM01 можно за $15, Plus-версия обойдется Вам в $22. Разница - дисплей, который отображает количество зарядки.