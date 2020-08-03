Порт USB-C и поддержка Google Assistant: новые наушники от Sony показали на видео

По сети "гуляет" рекламный ролик долгожданных наушников Sony WH-1000XM4, раскрывающий детали новинки.

На просторах интернета появился рекламный ролик ещё неанонсированных беспроводных наушников Sony WH-1000XM4. Он раскрывает все основные особенности новинки.

Итак, новая версия, как и предыдущая модель, сможет похвастаться системой активного шумоподавления. Но в этот раз наушники оснастят более продвинутой технологией с обновлённым чипом. Кроме этого, Sony WH-1000XM4 будут иметь 40-миллиметровые гибридные драйверы, сенсорные панели для управления музыкой, поддержку голосовых помощников Alexa и Google Assistant, автономность до 30 часов, а также порт USB-C с быстрой зарядкой (10 минут — 5 часов работы).

Смотрите, как выглядят наушники Sony WH-1000XM4:

Из интересного еще в новинке появится фирменное программное обеспечение Sony DSEE Extreme, персонализированная настройка звука в зависимости от местоположения и две полезные функции. Первая — Ambient Sound. Она будет выключать ANC если с вами кто-то заговорит, а вторая — позволит автоматически воспроизводить и ставить на паузу музыку при надевании и снятии наушников.

Представить Sony WH-1000XM4 планируют на этой неделе — 6 августа. Их стоимость будет 350 долларов США.

Напомним, вместе с гаджетом OnePlus Nord, компания компания решила презентовать новинку - свои первые беспроводные наушники.