Samsung Galaxy Buds Live: что стоит знать о новых TWS-наушниках

На этот раз он опубликовал характеристики, ценник и новые изображения TWS-наушников Galaxy Buds Live.

Наушники, как и говорилось в предыдущих утечках, проходят с кодовым названием Bean (с англ. фасоль) и номером модели SM-R180. Их оснастят 12-миллиметровыми драйверами. За оптимизацию звука будет отвечать компания AKG.

Galaxy Buds Live еще получат три микрофона с системой активного шумоподавления ANC (Active Noise Canceling) и функцией AOM (Always On Mic). Последняя позволит голосом вызывать ассистента Bixby. Работать наушники должны до 5.5 или 7.5 часов (зависит от ANC и AOM). Кейс увеличит этот показатель до 28 часов. Кстати, он будет иметь порт USB-C и поддерживать беспроводную зарядку. Также наушникам приписывают датчики приближения и встроенный плеер.

Experience the new power of sound. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/JGPp0kLDY3

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 17, 2020