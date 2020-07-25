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Samsung выпустит три модели семейства Galaxy S21

Samsung выпустит три модели семейства Galaxy S21
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В будущее семейство Galaxy S21 войдут три устройства. Если компания Samsung сохранит прежнюю схему обозначений, тогда можно ожидать появление моделей Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Обнародовано информацию о будущих флагманских смартфонах семейства Samsung Galaxy S21, которые придут на смену аппаратам Galaxy S20.

Как сообщалось ранее, в нынешней серии смартфонов Samsung топового уровня представлены модели Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra с экраном размером соответственно 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма по диагонали.

Официальная презентация новинок ожидается в первом квартале следующего года. А вот в ближайшее время дебютируют флагманские фаблеты Galaxy Note 20: их анонс состоится 5 августа этого года на виртуальной презентации Samsung Galaxy Unpacked 2020.

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Отмечается, что новые смартфоны Galaxy S21 будут предлагаться как минимум с двумя вариантами вместимости встроенного флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт. А вот планируется ли выпуск более ёмких устройств, на данный момент не ясно.

Напомним, производитель Xiaomi в скором времени анонсирует новый смартфон. Предполагается, что на коммерческом рынке он дебютирует под названием Poco C3, пополнив сегмент недорогих устройств.

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Все по теме:

Samsung, Технологии, Техно, Galaxy S21.

Автор:

Телеграф
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