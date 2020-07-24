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Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12

Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12
08:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Прошлогодний смартфон Xiaomi Mi 9 SE начал получать стабильную версию оболочки MIUI 12.

Компания Xiaomi продолжает понемногу обновлять свои смартфоны до MIUI 12. Сейчас новая оболочка появилась на прошлогоднем смартфоне Mi 9 SE.

Обновление вышло с номером сборки V12.0.1.0.QFBCNXM. Оно занимает чуть меньше 1 ГБ. Прошивку по воздуху уже начали получать пользователи смартфона в Китае. На глобальном рынке ПО появится чуть позже.

Из новинок в оболочке отметим новый дизайн интерфейса, улучшение анимации, расширенные настройки конфиденциальности, темную тему Dark Mode 2.0, функцию Super Wallpaper, новые режимы работы с окнами и многое другое. Полный список изменений доступен по ссылке.

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Xiaomi Mi 9 SE появился в начале 2019 года. Этот аппарат - упрощенная версия флагмана Mi 9. На нем установлен 5.97-дюймовый экран с AMOLED-матрицей, подэкранный сканер, тройная основная камера на 12 Мп + 13 Мп + 20 Мп, порт USB-C, аккумулятор на 3070 мАч с быстрой зарядкой и чип Snapdragon 712.

Напомним, компания Huawei продолжает выпускать обновление Magic UI 3.1 (aka EMUI 10.1) для своих смартфонов. Первыми устройствами, которые его получили были - Honor 20, Honor 20 Pro и Huawei Nova 5T. Теперь пришла очередь и до смартфона Honor View20.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Обновление, Xiaomi, Xiaomi Mi 9 SE, MIUI 12.

Автор:

Телеграф
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