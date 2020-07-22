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Долгожданный OnePlus Nord презентовали: что мы знаем о новинке

Долгожданный OnePlus Nord презентовали: что мы знаем о новинке
Обновлено 08:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Компания OnePlus представила первый за последние несколько лет смартфон производителя из среднего сегмента с ценником до $500.

Вчера, 21 июля, компания OnePlus презентовала долгожданную бюджетную новинку OnePlus Nord.

За привлекательную сумму 399 евро покупатель получит гаджет с 6,44-дюймовым экраном AMOLED с частотой 90 Гц, однокристальной системой Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

В левом верхнем углу есть вырез для двойной фронтальной камеры. Кстати, это впервые для OnePlus. Селфи-камера совмещает 32-мегапиксельный датчик и 8 Мп широкоугольный объектив с углом обзора 105 градусов, поэтому для групповых снимков селфи-палка не понадобится. Основная камера состоит из четырех модулей: это 48 Мп датчик Sony IMX586, как у OnePlus 8, сверхширокоугольная камера на 8 Мп с углом обзора 119 градусов, 2 Мп макро объектив и 5 Мп датчик глубины.

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Внутри установлен процессор Snapdragon 765G, и, это пожалуй, единственное отличие от флагманских моделей. На выбор есть конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ хранилища.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт. До 70% батарея заряжается всего за 30 минут. 3,5 мм разъема наушников нет.

Приобрести новинку можно будет уже 4 августа.

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Напомним, вчера компания OnePlus представила также беспроводные наушники Buds с шумоподавлением, автономностью до 30 часов и быстрой зарядкой. Они получили 13,4 мм драйверы, по три микрофона и систему шумоподавления. Каждый весит по 4,7 г. Также заявлена поддержка Bluetooth 5.0, Dolby Atmos для объемного звучания и защита от брызг и пыли по стандарту IPX4.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, OnePlus, OnePlus Nord.

Автор:

Телеграф
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