Смартфон Nubia Redmagic 5S для любителей игр выйдет в конце июля

Nubia наконец-то определился с датой официальной презентации смартфона игрового уровня Redmagic 5S, в конструкции которого будет применяться ряд инновационных технических решений.

Компания Nubia все-таки объявила дату презентации своего нового игрового смартфона.

Когда ждать

Как сообщается, анонс Red Magic 5S состоится уже через неделю — 28 июля. Мероприятие состоится в Китае.

Что известно

Отметим, что смартфон Nubia Red Magic 5S станет улучшенной версией. Новинка получит обновленный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Помимо этого, смартфон будет оснащен оперативной памятью LPDDR5 и встроенным накопителем UFS 3.1 с фирменной технологией Magic Write. Вследствие такой связке увеличится скорость чтения и записи, а также непосредственно улучшится производительность нового смартфона. Аппарату будет присвоено объёмный аккумулятор на 5000-6000 мАч и AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Стоить новинка будет в районе 600 долларов США.

Напомним, владельцы Phone 12 будут вынуждены тратить дополнительные деньги на покупку дорогой зарядки и наушников.