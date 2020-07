Apple выпустит iPhone 12 без наушников и зарядки

Уже осенью 2020 года компания Apple выпустит iPhone 12 с самой бедной комплектацией. Как рассказал инсайдер и аналитики Минг-Чи Куо, таким образом компания решила сэкономить на комплекте поставки, чтобы сдержать ценник нового смартфона.

Также в комплекте с iPhone 12 не будет поставляться даже адаптер для зарядки. Каждый из владельцев нового смартфона сможет приобрести адаптер отдельно в качестве дополнительной опции.

Минг-Чи Куо считает, что Apple на данный момент прекращает выпуск зарядных устройств мощностью 5 и 18 Вт в пользу новой модели мощностью в 20 Вт, но в тоже время ее дороговизна не позволит продавать ее вместе со смартфоном.

You can’t even make the argument that people have loads of fast chargers lying around, like you can with earbuds. I have ~three USB-C chargers, one came with my iPhone 11 Pro, one came with my MacBook Pro and one I got sent from a company as part of a review thingy.

— Benjamin Mayo (@bzamayo) June 28, 2020