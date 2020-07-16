Apple выпустит iPhone 12 без наушников и зарядки

Стало известно, что владельцы Phone 12 будут вынуждены тратить дополнительные деньги на покупку дорогой зарядки и наушников.

Уже осенью 2020 года компания Apple выпустит iPhone 12 с самой бедной комплектацией. Как рассказал инсайдер и аналитики Минг-Чи Куо, таким образом компания решила сэкономить на комплекте поставки, чтобы сдержать ценник нового смартфона.

Также в комплекте с iPhone 12 не будет поставляться даже адаптер для зарядки. Каждый из владельцев нового смартфона сможет приобрести адаптер отдельно в качестве дополнительной опции.

Минг-Чи Куо считает, что Apple на данный момент прекращает выпуск зарядных устройств мощностью 5 и 18 Вт в пользу новой модели мощностью в 20 Вт, но в тоже время ее дороговизна не позволит продавать ее вместе со смартфоном.

You can’t even make the argument that people have loads of fast chargers lying around, like you can with earbuds. I have ~three USB-C chargers, one came with my iPhone 11 Pro, one came with my MacBook Pro and one I got sent from a company as part of a review thingy. — Benjamin Mayo (@bzamayo) June 28, 2020

Инсайдер и аналитик признался, что таким образом отсутствие базовых аксессуаров поможет компании Apple скомпенсировать стоимость сетевых компонентов iPhone 12, а именно недешевого модуля 5G.

В результате iPhone 12 будет продаваться по цене, аналогичной iPhone 11. Отсутствие наушников и адаптера питания может также уменьшить размер упаковки, что поможет снизить транспортные расходы.

Apple никак не прокомментировала прогнозы Минг-Чи Куо. И хотя он также не подтвердил названия будущих телефонов или сроки их выхода в продажу, в любом случае, этой осенью Apple однозначно представит мобильные новинки.