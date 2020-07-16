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Apple выпустит iPhone 12 без наушников и зарядки

Apple выпустит iPhone 12 без наушников и зарядки
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Стало известно, что владельцы Phone 12 будут вынуждены тратить дополнительные деньги на покупку дорогой зарядки и наушников.

Уже осенью 2020 года компания Apple выпустит iPhone 12 с самой бедной комплектацией. Как рассказал инсайдер и аналитики Минг-Чи Куо, таким образом компания решила сэкономить на комплекте поставки, чтобы сдержать ценник нового смартфона.

Также в комплекте с iPhone 12 не будет поставляться даже адаптер для зарядки. Каждый из владельцев нового смартфона сможет приобрести адаптер отдельно в качестве дополнительной опции.

Минг-Чи Куо считает, что Apple на данный момент прекращает выпуск зарядных устройств мощностью 5 и 18 Вт в пользу новой модели мощностью в 20 Вт, но в тоже время ее дороговизна не позволит продавать ее вместе со смартфоном. 

Инсайдер и аналитик признался, что таким образом отсутствие базовых аксессуаров поможет компании Apple скомпенсировать стоимость сетевых компонентов iPhone 12, а именно недешевого модуля 5G.

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В результате iPhone 12 будет продаваться по цене, аналогичной iPhone 11. Отсутствие наушников и адаптера питания может также уменьшить размер упаковки, что поможет снизить транспортные расходы.

Apple никак не прокомментировала прогнозы Минг-Чи Куо. И хотя он также не подтвердил названия будущих телефонов или сроки их выхода в продажу, в любом случае, этой осенью Apple однозначно представит мобильные новинки.

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Все по теме:

Apple, Технологии, Техно, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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