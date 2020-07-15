OnePlus раскрыла подробности про TWS-наушники OnePlus Buds

Руководитель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) на официальном форуме компании написал пост, в котором поделился некоторыми подробностями про новые TWS-наушники - OnePlus Buds.

Так, как многие пользователи используют беспроводные наушники очень часто, разработчики OnePlus при их проектировании поставили себе цель сделать их удобными для длительного ношения. Для этого было использована конструкция "наполовину в ухе", чтобы вкладыши не мешали их владельцу в течение всего дня.

Кроме того, форма наушников уточнялась до тех пор, пока разработчики не убедились, что они надежно сидят в ушах большинства людей, чтобы при движении, пользователь не беспокоился о том, что они выпадут.

Также, новым наушникам добавили автономности, чтобы избавить слушателя переживаний, что они сели. OnePlus Buds рассчитаны на более чем семь часов непрерывного использования, а зарядный кейс удержит заряд для трех таких использований, то есть продлит работу наушников до 30 часов, прежде чем придется заряжать кейс.

Пит Лау отметил, что аккумуляторы OnePlus по-прежнему чрезвычайно легки - всего 4,6 грамма, а чехол для зарядки - всего 36 граммов, поэтому они никогда не станут обузой в вашем кармане.

Новые наушники смогут похвастаться глубокой интеграцией со смартфонами OnePlus. Находясь в игровом режиме наушники будут достигать сверхнизкой задержки, приближаясь к скорости проводных наушников.

"Я надеюсь, что, попробовав их, вы полюбите их так же сильно, как и мы" - подытожил Пит Лау.