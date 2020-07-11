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Вероятно выйдут вместе с OnePlus Nord: компания намекнула на свои первые TWS-наушники

Вероятно выйдут вместе с OnePlus Nord: компания намекнула на свои первые TWS-наушники
12:34 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Мы уже не раз писали, что OnePlus собирается выпустить свои первые TWS-наушники и, похоже, их анонс уже не за горами.

Компания опубликовала в социальных сетях изображение с наушниками OnePlus Bullets Wireless, OnePlus Bullets Wireless 2 и OnePlus Bullets Wireless Z и спросила у пользователей, какой продукт будет следующим в линейке.

Скорее всего, OnePlus намекает на полностью беспроводную версию, которую могут показать 21 июля на AR-презентации смартфона OnePlus Nord.

Напомним, по слухам, наушники назовут OnePlus TWS Pods или OnePlus Buds. Они выйдут в двух расцветках.

OnePlus решила пойти дальше: презентация смартфона Nord пройдет в дополненной реальности

Их должны оснастить функцией быстрого подключения к смартфону, портом USB-C, фирменной быстрой зарядкой, несколькими микрофонами с системой шумоподавления звука, а также аккумуляторами с автономностью 4-5 часов.

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Все по теме:

Наушники, Технологии, Техно, OnePlus.

Автор:

Телеграф
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