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OnePlus решила пойти дальше: презентация смартфона Nord пройдет в дополненной реальности

OnePlus решила пойти дальше: презентация смартфона Nord пройдет в дополненной реальности
18:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Инсайдеры уверяли, что недорогой смартфон OnePlus Nord представят 10 июля. Однако теперь в сети появилась новая дата.

Как следует из рекламных постеров, официальный анонс OnePlus Nord состоится 21 июля, то есть чуть позже, чем ожидалось. Правда, их "слил" инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal), который практически сразу удалил соответствующий пост из соцсетей.

В любом случае, сообщается, что впервые на рынке смартфонов презентация OnePlus Nord пройдет в дополненной реальности. Напомним, из-за коронавируса проводить массовые мероприятия нельзя, поэтому производители показывают новинки в режиме онлайн. А вот OnePlus, похоже, решила пойти дальше.

Как именно будет проходить презентация — пока непонятно.

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Напомним, OnePlus Nord приписывают 6.55-дюймовый AMOLED дисплей с частотой 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, поддержку 5G, до 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру с четырьмя модулями и аккумулятор на 4300 мАч с 30-ваттной зарядкой.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Презентация, Техно, OnePlus.

Автор:

Телеграф
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