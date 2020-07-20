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Смартфон Samsung Galaxy M31s с мощной батареей дебютирует 30 июля

Смартфон Samsung Galaxy M31s с мощной батареей дебютирует 30 июля
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Samsung Galaxy М31 появился в продаже в самом начале весны, но компания уже готовит его улучшенную версию.

Компания Samsung за несколько дней до презентации Galaxy Note 20, Galaxy Buds Live и Galaxy Z Fold 2 анонсирует свой новый бюджетный смартфон — Galaxy M31s.

Что известно

Galaxy M31s покажут в Индии уже 30 июля. Новинка будет оснащена дисплеем Super AMOLED с вырезом для фронтальной камеры и разрешением Full HD+.

Samsung Galaxy M31s

Особенности Galaxy M31s:

  • аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C

  • основная камера с четырьмя модулями на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп

  • поддержка записи видео в 4K

  • слот для двух SIM, LTE

  • Wi-Fi ac

  • Bluetooth 5.0

Из коробки смартфон будет работать под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1. Цена новинки составит около $260-270.

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Все по теме:

Технологии, Техно, Samsung Galaxy M31s.

Автор:

Телеграф
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