Смартфон Samsung Galaxy M31s с мощной батареей дебютирует 30 июля

Компания Samsung за несколько дней до презентации Galaxy Note 20, Galaxy Buds Live и Galaxy Z Fold 2 анонсирует свой новый бюджетный смартфон — Galaxy M31s.
Что известно
Galaxy M31s покажут в Индии уже 30 июля. Новинка будет оснащена дисплеем Super AMOLED с вырезом для фронтальной камеры и разрешением Full HD+.
Особенности Galaxy M31s:
аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C
основная камера с четырьмя модулями на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп
поддержка записи видео в 4K
слот для двух SIM, LTE
Wi-Fi ac
Bluetooth 5.0
Из коробки смартфон будет работать под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1. Цена новинки составит около $260-270.