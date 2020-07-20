Смартфон Samsung Galaxy M31s с мощной батареей дебютирует 30 июля

Samsung Galaxy М31 появился в продаже в самом начале весны, но компания уже готовит его улучшенную версию.

Компания Samsung за несколько дней до презентации Galaxy Note 20, Galaxy Buds Live и Galaxy Z Fold 2 анонсирует свой новый бюджетный смартфон — Galaxy M31s.

Что известно

Galaxy M31s покажут в Индии уже 30 июля. Новинка будет оснащена дисплеем Super AMOLED с вырезом для фронтальной камеры и разрешением Full HD+.

Особенности Galaxy M31s:

аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C

основная камера с четырьмя модулями на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп

поддержка записи видео в 4K

слот для двух SIM, LTE

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.0

Из коробки смартфон будет работать под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1. Цена новинки составит около $260-270.