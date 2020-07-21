Шумоподавление, автономность и быстрая зарядка: OnePlus презентовала Buds

Вместе с гаджетом OnePlus Nord, компания компания решила презентовать новинку - свои первые беспроводные наушники.

Компания OnePlus представила беспроводные наушники Buds с шумоподавлением, автономностью до 30 часов и быстрой зарядкой.

Наушники получили 13,4 мм драйверы, по три микрофона и систему шумоподавления. Каждый весит по 4,7 г. Также заявлена поддержка Bluetooth 5.0, Dolby Atmos для объемного звучания и защита от брызг и пыли по стандарту IPX4.

Управление гаджетом осуществляется через сенсорную панель, можно настроить определенные команды по двойному тапу или длинному нажатию. Воспроизведение музыки автоматически выключается, когда один наушник достают из уха.

Отметим, что главной фишкой Buds является автономность. В наушниках установлены аккумуляторы емкостью по 35 мАч, также в комплекте идет зарядный чехол с батареей на 420 мАч. Сами наушники работают до 7 часов от одного заряда, а зарядный кейс увеличивает это время до 30 часов. Для сравнения, у AirPods автономность достигает 24 часов. Кроме того, есть быстрая зарядка: всего 10 минут зарядки от шнура обеспечат дополнительные 10 часов работы (кейс+наушники).

OnePlus Buds оценили в $79 или €89 в Европе. Продажи наушников в белой расцветке стартуют 27 июля, серо-черной — в начале августа. Есть еще яркая расцветка Nord Blue, которая станет эксклюзивом для Европы и Индии.