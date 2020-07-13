Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава ВОЗ: Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19
Глава ВОЗ: Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19
Штаб ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину"
Кочергин признан лучшим игроком недели в чемпионате Украины
Кочергин признан лучшим игроком недели в чемпионате Украины
Еще одна книга Стивена Кинга получит свой фильм: подробности
Еще одна книга Стивена Кинга получит свой фильм: подробности

Следом за Honor 20 и Huawei Nova 5T: смартфон Honor View 20 получил обновление Magic UI 3.1

Следом за Honor 20 и Huawei Nova 5T: смартфон Honor View 20 получил обновление Magic UI 3.1
18:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Компания Huawei продолжает выпускать обновление Magic UI 3.1 (aka EMUI 10.1) для своих смартфонов. Первыми устройствами, которые его получили были - Honor 20, Honor 20 Pro и Huawei Nova 5T. Теперь пришла очередь и до смартфона Honor View20.

Если верить изданию Huawei Central, прошивку уже начали получать некоторые пользователи смартфонов в Европе. Обновление имеет номер сборки 10.1.0.211 и весит 4.81 ГБ.

Из нововведений в ПО присутствует новый патч безопасности, слегка обновленный дизайн, улучшенная технология GPU Turbo, а также лента Huawei Assistant, функция Smart Charge и многое другое.

Honor View 20 вышел в январе прошлого года. Устройство получилот 6.4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2310×1080, процессор Kirin 980, двойную основную камеру с 48-мегапиксельным модулем Sony IMX586, 25-мегапиксельную фронтальную камеру, NFC и мощный аккумулятор на 4000 мАч.

Honor 20 и Honor 20 Pro получили новое обновление

Кстати, в Китае аппарат продавался, как Honor V20.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Обновление, Техно, Honor.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
02 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде ужесточили ответственность за нарушения ПДД
В Раде ужесточили ответственность за нарушения ПДД
В &quot;Нафтогазе&quot; увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
В "Нафтогазе" увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
Разорвали Одессу: Влад Яма провел свой день рождения в столице юмора (Фото, Видео)
Разорвали Одессу: Влад Яма провел свой день рождения в столице юмора (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь