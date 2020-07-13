Следом за Honor 20 и Huawei Nova 5T: смартфон Honor View 20 получил обновление Magic UI 3.1

Компания Huawei продолжает выпускать обновление Magic UI 3.1 (aka EMUI 10.1) для своих смартфонов. Первыми устройствами, которые его получили были - Honor 20, Honor 20 Pro и Huawei Nova 5T. Теперь пришла очередь и до смартфона Honor View20.

Если верить изданию Huawei Central, прошивку уже начали получать некоторые пользователи смартфонов в Европе. Обновление имеет номер сборки 10.1.0.211 и весит 4.81 ГБ.

Из нововведений в ПО присутствует новый патч безопасности, слегка обновленный дизайн, улучшенная технология GPU Turbo, а также лента Huawei Assistant, функция Smart Charge и многое другое.

Honor View 20 вышел в январе прошлого года. Устройство получилот 6.4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2310×1080, процессор Kirin 980, двойную основную камеру с 48-мегапиксельным модулем Sony IMX586, 25-мегапиксельную фронтальную камеру, NFC и мощный аккумулятор на 4000 мАч.

Кстати, в Китае аппарат продавался, как Honor V20.