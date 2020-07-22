Xiaomi готовит к выходу свой новый бюджетный смартфон Poco C3: детали новинки

Компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку смартфонов Poco. Производитель уже представил флагман Poco F2 Pro, среднебюджетные смартфоны Poco M2 Pro и Poco X2, а сейчас собирается выпустить бюджетную модель.
Новый смартфон бренда с названием Poco C3 заметили в базе данных сертификации Bluetooth SIG. Аппарат проходит с номером модели M2006C3M, который почти полностью соответствуете номеру глобальной версии Redmi 9 (M2006C3MG).
Благодаря такому сходству, можно предположить, что новинка будет очередной копией для индийского рынка.
Напомним, Redmi 9C имеет 6.53-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio G35, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, тройную камеру с основным модулем на 13 Мп, фронтальную на 5 Мп, а также батарею на 5000 мАч.
Как сообщалось ранее, компания Xiaomi снова оплошала. Разработчики по ошибке отправили прошивку для Xiaomi Mi A3, которая предназначена только для мексиканского оператора связи.
Также, в компании рассказали, когда Xiaomi выпустит стабильную версию MIUI 12 для Redmi Note 8 и Redmi Note 8T.