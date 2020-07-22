Xiaomi готовит к выходу свой новый бюджетный смартфон Poco C3: детали новинки

Производитель Xiaomi в скором времени анонсирует новый смартфон. Предполагается, что на коммерческом рынке он дебютирует под названием Poco C3, пополнив сегмент недорогих устройств. Новинка станет переименованной версией Redmi 9C

Компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку смартфонов Poco. Производитель уже представил флагман Poco F2 Pro, среднебюджетные смартфоны Poco M2 Pro и Poco X2, а сейчас собирается выпустить бюджетную модель.

Новый смартфон бренда с названием Poco C3 заметили в базе данных сертификации Bluetooth SIG. Аппарат проходит с номером модели M2006C3M, который почти полностью соответствуете номеру глобальной версии Redmi 9 (M2006C3MG).

Благодаря такому сходству, можно предположить, что новинка будет очередной копией для индийского рынка.

Напомним, Redmi 9C имеет 6.53-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio G35, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, тройную камеру с основным модулем на 13 Мп, фронтальную на 5 Мп, а также батарею на 5000 мАч.

Как сообщалось ранее, компания Xiaomi снова оплошала. Разработчики по ошибке отправили прошивку для Xiaomi Mi A3, которая предназначена только для мексиканского оператора связи.

Также, в компании рассказали, когда Xiaomi выпустит стабильную версию MIUI 12 для Redmi Note 8 и Redmi Note 8T.