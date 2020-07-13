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Обновлять смартфон не стоит: на Xiaomi Mi A3 вышла "поломанная" прошивка

Обновлять смартфон не стоит: на Xiaomi Mi A3 вышла "поломанная" прошивка
22:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Xiaomi снова оплошала. Разработчики по ошибке отправили прошивку для Xiaomi Mi A3, которая предназначена только для мексиканского оператора связи.

История с многострадальным смартфоном Xiaomi Mi A3 продолжается, и Xiaomi вновь не советует устанавливать обновление, которое недавно «прилетело» на устройства.

Прошивка под номером V11.0.3.0.QFQMXTC имеет размер 1,4 ГБ и предлагает июльское обновление безопасности Android. Ее недавно получили владельцы Xiaomi Mi A3 на международном рынке.

Но после установки обновления на Xiaomi опять посыпались жалобы: смартфон перестал «видеть» одну из двух SIM-карт. Кроме того, изменился язык и появились некоторые предустановленные приложения, которые невозможно удалить.

Как оказалось, Xiaomi по ошибке отправила на все глобальные версии Xiaomi Mi A3 прошивку, которая предназначена только для мексиканского оператора связи Telcel. Она отключает второй слот для SIM-карт, фактически превращая Mi A3 в смартфон с поддержкой одной карты.

Xiaomi настоятельно не рекомендует устанавливать это обновление. Тем пользователям, кто уже это сделал, придется дождаться исправления ошибки.

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Также можно вручную прошить смартфон либо же пока использовать только одну SIM-карту, хотя у некоторых и она не работает.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi, Прошивка.

Автор:

Телеграф
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