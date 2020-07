Обновлять смартфон не стоит: на Xiaomi Mi A3 вышла "поломанная" прошивка

История с многострадальным смартфоном Xiaomi Mi A3 продолжается, и Xiaomi вновь не советует устанавливать обновление, которое недавно «прилетело» на устройства.

Прошивка под номером V11.0.3.0.QFQMXTC имеет размер 1,4 ГБ и предлагает июльское обновление безопасности Android. Ее недавно получили владельцы Xiaomi Mi A3 на международном рынке.

Но после установки обновления на Xiaomi опять посыпались жалобы: смартфон перестал «видеть» одну из двух SIM-карт. Кроме того, изменился язык и появились некоторые предустановленные приложения, которые невозможно удалить.

Got a random 1.4GB update from @XiaomiIndia on my #mia3

Now my simcard isn't getting detected and when I boot my phone, there's some telcel written. Language has changed to some other. @MiIndiaSupport help. Can't make or receive calls. What kind of joke is this? pic.twitter.com/W5WtveopSs

— Dakshit Shah (@DakshitShah) July 13, 2020