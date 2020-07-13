Глобальное обновление: Redmi Note 8 и Redmi Note 8T вскоре получат стабильную версию MIUI 12

В компании рассказали, когда Xiaomi выпустит стабильную версию MIUI 12 для Redmi Note 8 и Redmi Note 8T.

Компания Xiaomi уже начала обновлять некоторые свои топовые смартфоны до MIUI 12, а сейчас появилась информация когда систему выпустят для бюджетников Redmi Note 8 и Redmi Note 8T.

По словам одного из участников команды разработки ПО на официальном форуме MIUI, эти модели смартфонов начнут получать обновление уже в следующей месяце.

Речь идет глобальной стабильной прошивки. Систему в Китае, скорее всего, выпустят еще раньше.

Напомним, с выходом MIUI 12 смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8T получат много полезных изменений. Например, новый дизайн интерфейса, обновленную анимацию, расширенные настройки конфиденциальности, темную тему Dark Mode 2.0, функцию Super Wallpaper, новый режим работы с окнами и многое другое.