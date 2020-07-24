OPPO готовится официально представить свои "умные" часы с Google Wear OS

Как сообщает издание Engadget, часы представят за пределами Китая 31 июля.
Согласно официальному тизеру, глобальная версия OPPO Watch будет работать не на фирменной системе Color OS, а на платформе Google Wear OS.
Все остальные спецификации часов должны остаться прежними.
Напомним, это прямоугольный корпус с размером 41 мм или 46 мм, дисплей на 1.6 или 1.91 дюйм, а также аккумулятор на 300 мАч или 430 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Charge. Работают часы под управлением чипа Snapdragon Wear 2500 с фирменным сопроцессором Apollo 3.
Как сообщалось ранее, суббренд OPPO еще в начале этого года анонсировал в Китае недорогой смартфон Realme X50 с поддержкой 5G. И вот спустя пять месяцев, новинка приехала в Европу.