OPPO готовится официально представить свои "умные" часы с Google Wear OS

Компания OPPO в марте этого года анонсировала в Китае смарт-часы OPPO Watch, а сейчас собирается выпустить их на глобальном рынке.

Как сообщает издание Engadget, часы представят за пределами Китая 31 июля.

Согласно официальному тизеру, глобальная версия OPPO Watch будет работать не на фирменной системе Color OS, а на платформе Google Wear OS.

Все остальные спецификации часов должны остаться прежними.

Напомним, это прямоугольный корпус с размером 41 мм или 46 мм, дисплей на 1.6 или 1.91 дюйм, а также аккумулятор на 300 мАч или 430 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Charge. Работают часы под управлением чипа Snapdragon Wear 2500 с фирменным сопроцессором Apollo 3.

Как сообщалось ранее, суббренд OPPO еще в начале этого года анонсировал в Китае недорогой смартфон Realme X50 с поддержкой 5G. И вот спустя пять месяцев, новинка приехала в Европу.