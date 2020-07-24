Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше
Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше
"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева
"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева
Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали
Луческу хотел вернуться в Шахтер, но ему отказали
У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)
У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)

OPPO готовится официально представить свои "умные" часы с Google Wear OS

OPPO готовится официально представить свои "умные" часы с Google Wear OS
19:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания OPPO в марте этого года анонсировала в Китае смарт-часы OPPO Watch, а сейчас собирается выпустить их на глобальном рынке.

Как сообщает издание Engadget, часы представят за пределами Китая 31 июля.

Согласно официальному тизеру, глобальная версия OPPO Watch будет работать не на фирменной системе Color OS, а на платформе Google Wear OS.

Все остальные спецификации часов должны остаться прежними.

Напомним, это прямоугольный корпус с размером 41 мм или 46 мм, дисплей на 1.6 или 1.91 дюйм, а также аккумулятор на 300 мАч или 430 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Charge. Работают часы под управлением чипа Snapdragon Wear 2500 с фирменным сопроцессором Apollo 3.

Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12

Как сообщалось ранее, суббренд OPPO еще в начале этого года анонсировал в Китае недорогой смартфон Realme X50 с поддержкой 5G. И вот спустя пять месяцев, новинка приехала в Европу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Oppo, OPPO Watch, Google Wear OS.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
02 Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
03 Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
04 Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ
05 В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донетчине &quot;Укравтодор&quot; завершил капремонт трех мостов
На Донетчине "Укравтодор" завершил капремонт трех мостов
На Буковине произошло землетрясение
На Буковине произошло землетрясение
Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть
Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть
OPPO готовится официально представить свои &quot;умные&quot; часы с Google Wear OS
OPPO готовится официально представить свои "умные" часы с Google Wear OS
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь