Автономность до 24 часов: Huawei планирует выпустить новые наушники

Компания Huawei готовит к выпуску улучшенную версию своих прошлогодних беспроводных наушников FreeLace.

Китайский инсайдер опубликовал в социальной сети Weibo изображения коробки новинки. Судя по ней, название не изменится, лишь добавится приставка Pro.

Если верить утечке, наушники получат корпус с защитой от воды и пота, 14.2-миллиметровые драйвера, аккумулятор с автономностью до 24 часов (стоит отметить, что в обычной версии это время составляет 18 часов).

Также гаджет оснастят двумя микрофонами с системой шумоподавления, пультом управления и встроенным коннектором USB-C. Это позволит заряжать наушники прямо от смартфона.

Когда новинка выйдет в свет пока неизвестно. Но, скорее всего, их презентация состоится в скором времени. Стоимость наушников прогнозируют в районе 115 долларов.