Google презентует Pixel 5 и Pixel 4a 5G на презентации 30 сентября, но это не точно

Инсайдер и блогер с канала Front Page Tech Джон Проссер рассказал, когда компания Google планирует анонсировать смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

По словам Проссера, обе новинки покажут на мероприятии 30 сентября.

Google Pixel 5 появится в черной и зеленой расцветках, а Pixel 4a 5G в черной. Потом, в октябре, производитель планирует выпустить белый вариант смартфона.

Естественно, информация пока не точная, но она совпадает с предыдущей утечкой, в которой говорилось, что предзаказать оба аппарата можно будет 8 октября.

What we see in the system is Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

- September 30 Pixel 4a 5G (white)

- October — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

Напомним, Pixel 4a 5G приписывают чип Snapdragon 765G и ценник в $500.

Pixel 5, в свою очередь, получит такой же процессор, 6.67-дюймовый OLED-дисплей Samsung или BOE на 120 Гц и 8 ГБ ОЗУ.Стоить смартфон должен около 700 долларов США.

Как сообщалось ранее, Google выпустит смартфон Pixel 5 только в версии XL. Также, Google неожиданно прекратил производство и продажи Pixel 4 и Pixel 4 XL спустя 9 месяцев после их анонса.