Google презентует Pixel 5 и Pixel 4a 5G на презентации 30 сентября, но это не точно

По словам Проссера, обе новинки покажут на мероприятии 30 сентября.

Google Pixel 5 появится в черной и зеленой расцветках, а Pixel 4a 5G в черной. Потом, в октябре, производитель планирует выпустить белый вариант смартфона.

Естественно, информация пока не точная, но она совпадает с предыдущей утечкой, в которой говорилось, что предзаказать оба аппарата можно будет 8 октября.

What we see in the system is

Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

- September 30

Pixel 4a 5G (white)

- October

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020