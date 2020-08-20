Google презентует Pixel 5 и Pixel 4a 5G на презентации 30 сентября, но это не точно

По словам Проссера, обе новинки покажут на мероприятии 30 сентября.
Google Pixel 5 появится в черной и зеленой расцветках, а Pixel 4a 5G в черной. Потом, в октябре, производитель планирует выпустить белый вариант смартфона.
Естественно, информация пока не точная, но она совпадает с предыдущей утечкой, в которой говорилось, что предзаказать оба аппарата можно будет 8 октября.
What we see in the system is
Pixel 5 5G (black and green)
Pixel 4a 5G (black)
- September 30
Pixel 4a 5G (white)
- October
— Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020
Напомним, Pixel 4a 5G приписывают чип Snapdragon 765G и ценник в $500.
Pixel 5, в свою очередь, получит такой же процессор, 6.67-дюймовый OLED-дисплей Samsung или BOE на 120 Гц и 8 ГБ ОЗУ.Стоить смартфон должен около 700 долларов США.
Как сообщалось ранее, Google выпустит смартфон Pixel 5 только в версии XL. Также, Google неожиданно прекратил производство и продажи Pixel 4 и Pixel 4 XL спустя 9 месяцев после их анонса.