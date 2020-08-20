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Google презентует Pixel 5 и Pixel 4a 5G на презентации 30 сентября, но это не точно

Google презентует Pixel 5 и Pixel 4a 5G на презентации 30 сентября, но это не точно
12:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Инсайдер и блогер с канала Front Page Tech Джон Проссер рассказал, когда компания Google планирует анонсировать смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

По словам Проссера, обе новинки покажут на мероприятии 30 сентября.

Google Pixel 5 появится в черной и зеленой расцветках, а Pixel 4a 5G в черной. Потом, в октябре, производитель планирует выпустить белый вариант смартфона.

Естественно, информация пока не точная, но она совпадает с предыдущей утечкой, в которой говорилось, что предзаказать оба аппарата можно будет 8 октября.

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Напомним, Pixel 4a 5G приписывают чип Snapdragon 765G и ценник в $500.

Pixel 5, в свою очередь, получит такой же процессор, 6.67-дюймовый OLED-дисплей Samsung или BOE на 120 Гц и 8 ГБ ОЗУ.Стоить смартфон должен около 700 долларов США.

Как сообщалось ранее, Google выпустит смартфон Pixel 5 только в версии XL. Также,  Google неожиданно прекратил производство и продажи Pixel 4 и Pixel 4 XL спустя 9 месяцев после их анонса.

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Все по теме:

Google, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G.

Автор:

Телеграф
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