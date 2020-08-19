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Опубликованы новые фото будущих моделей iPhone 12 в чехлах (Фото)

Опубликованы новые фото будущих моделей iPhone 12 в чехлах (Фото)
Обновлено 21:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В сети появились фото линейки iPhone 12 в чехлах до официальной презентации.

iPhone 12 компания Apple представит уже в следующем месяце. В сети появились фото новой линейки в защитных чехлах до официальной презентации.

Изображения опубликовало издание 9to5mac.

Производитель чехлов опубликовал фотографии, которые позволяют рассмотреть в деталях макеты iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

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Напомним, Apple подтвердила, что iPhone 12 в этом году выйдут позже, чем предполагалось

Как сообщалось ранее, владельцы Phone 12 будут вынуждены тратить дополнительные деньги на покупку дорогой зарядки и наушников, ведь они в комплект входить не будут. Также, аккумуляторы новых iPhone 12 будут слабее предыдущих моделей.

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Все по теме:

Apple, iPhone, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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