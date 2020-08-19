Опубликованы новые фото будущих моделей iPhone 12 в чехлах (Фото)

В сети появились фото линейки iPhone 12 в чехлах до официальной презентации.

iPhone 12 компания Apple представит уже в следующем месяце. В сети появились фото новой линейки в защитных чехлах до официальной презентации.

Изображения опубликовало издание 9to5mac.

Производитель чехлов опубликовал фотографии, которые позволяют рассмотреть в деталях макеты iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Напомним, Apple подтвердила, что iPhone 12 в этом году выйдут позже, чем предполагалось.

Как сообщалось ранее, владельцы Phone 12 будут вынуждены тратить дополнительные деньги на покупку дорогой зарядки и наушников, ведь они в комплект входить не будут. Также, аккумуляторы новых iPhone 12 будут слабее предыдущих моделей.