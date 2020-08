ASUS Zenfone 7 получит флагманский процессор Snapdragon 865 Plus

Если верить словам источника, новинка будет работать на последнем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 865 Plus, а не на его обычной версии.

Кроме того, смартфон получит аккумулятор на 5000 мАч и две модификации памяти. Младшая на 6/128 ГБ обойдётся покупателям в 499 евро, а старшая с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ — 549 евро. Для флагманского смартфона с таким чипсетом это отличный ценник.

Для сравнения, Xiaomi Mi 10 сейчас стоит приблизительно также, а вот, например, OnePlus 8 Pro продают дороже — от 700 евро.

ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro.

— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020