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СМИ: ASUS представит смартфоны линейки ZenFone 7 уже в августе

СМИ: ASUS представит смартфоны линейки ZenFone 7 уже в августе
18:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания ASUS готовится к презентации нового игрового смартфона ROG Phone 3, которая состоится 22 июля. А в сети уже появилась информация о дебюте серии ZenFone 7.

Издание MyDrivers сообщает, что после игрового телефона ROG 3 дебютирует и серия Asus ZenFone 7. Вероятнее всего, случится это в августе текущего года.

Согласно сообщениям, серия ZenFone 7 включает в себя два смартфона: Asus ZenFone 7 и Asus ZenFone 7 Pro. Устройства выйдут в двух цветах: черном и белом. Новые гаджеты продолжат дизайн ZenFone 6: смартфоны получат "чистый" дисплей без отверстий и поворотную камеру с тремя модулями.

Цена на новую линейку будет ниже, чем ASUS ROG Phone 3, но чипсет останется такой же - Qualcomm Snapdragon 865. Также в "комплект" войдет поддержка 5G, 16 ГБ оперативной памяти и 10 версию ОС Android.

Одной из "достопримечательностей" ZenFone 6 является конструкция откидных линз - заднюю камеру можно превратить в переднюю камеру, повернув ее на 180. вероятно, серия ZenFone 7 также получит такую фишку.

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Кроме того, система визуализации ZenFone 7 дополнительно модернизировали. Ожидается, что изображение с автоспуском значительно улучшится.

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Технологии, Asus, Техно, ZenFone.

Автор:

Телеграф
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