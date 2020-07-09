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Компания ASUS выпустила "умный адаптер" для гарнитур

Компания ASUS выпустила "умный адаптер" для гарнитур
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
ASUS AI Noise-Canceling Mic Adapter совместим со смартфонами, планшетами, компьютерами и даже некоторыми консолями.

ASUS представила компактный адаптер, который добавит к гарнитуре функцию шумоподавления на основе искусственного интеллекта.

Что известно

К гарнитуре аксессуар подключается через разъем 3,5-мм, а на другом конце расположен адаптер USB-C, который уже подсоединяется к устройству вывода звука. В комплект AI Noise-Canceling Mic Adapter входит и переходник с USB-C на USB 2.0, так что гарнитуру получится подключить к консоли или ПК.

Адаптер добавляет к гарнитуре шумоподавление на основе искусственного интеллекта. Внутри устройства находится процессор, который отделяет голос пользователя от посторонних шумов, очищая звук в реальном времени.

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На официальном сайте даже можно оценить работу алгоритмов в действии. Ко всему Asus добавила в адаптер ЦАП на 96 кГц с технологией ASUS Hyper-Grounding.

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Технологии, Asus, Гарнитура, Техно.

Автор:

Телеграф
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