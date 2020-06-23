Он уже близко: игровой смартфон ASUS дебютирует в июле

Компания ASUS опубликовала пост в социальной сети Weibo, в котором рассказала когда выйдет новый игровой смартфон под брендом ROG (Republic of Gamers).

Как и предполагалось ранее, ASUS ROG Phone 3 дебютирует в следующем месяце. К сожалению, точную дату производитель пока не назвал, но её объявят уже в ближайшее время.

Кстати, согласно тизеру, новинку разрабатывают совместно с Tencent. Инженеры компании занимаются оптимизацией производительности устройства в играх.

Напомним, на днях смартфон появился в TENAA и засветился на видео. Так что его характеристики и внешний вид уже известны. Аппарат получит 6.59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (2340×1080) и частотой обновления картинки 120 Гц или 144 Гц, а также основную камеру с главным модулем на 64 Мп.

Ещё новинку оснастят аккумулятором на 6000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, двумя портами USB-C, 8/12/16 ГБ ОЗУ и разогнанным чипом Snapdragon 865 с максимальной частотой 3.091 ГГц.