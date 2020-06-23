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Весят чуть более килограмма: ASUS представила новые компактные ноутбуки

Весят чуть более килограмма: ASUS представила новые компактные ноутбуки
Обновлено 05:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер
Компания ASUS представила новые ультракомпактные ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 c 13.3- и 14-дюймовым экраном соответственно. Если более точно, то модели три: ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) на процессорах Intel, а также ZenBook 14 (UM425) на AMD Ryzen.

В отличие от прошлого поколения, новые модели еще тоньше и легче. У младшей версии 13,3-дюймовый IPS дисплей, у старшей — 14-дюймовый. Оба NanoEdge дисплея имеют разрешение Full HD (1920×1080), максимальную яркость 450 кд/м² и занимают 90% площади панели. Опционально доступна функция ультраэкономичного энергопотребления дисплея. Суть в том, что при выставленном уровне яркости около 30%, сам показатель яркости составляет около 150 кд/м², а экран при этом потребляет всего 1 Вт. Толщина корпуса ZenBook 13 и ZenBook 14 — всего 13,9 мм, при этом младшая версия весит всего 1,07 кг, а старшая — 1,13 кг. Внешне ноутбуки довольно существенно преобразились впервые за несколько лет. Вместо фирменного синего цвета с золотыми акцентами используются более спокойные оттенки. Узнаваемый концентрический узор на крышке остался, но логотип решили немного сместить вправо.

Несмотря на тонкий корпус, у ноутбуков есть все необходимые порты: полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 и слот для карты памяти microSD. По словам производителя, это самые тонкие в мире модели с 13,3- и 14-дюймовыми экранами, которые могут предложить в том числе и полноразмерные порты. Но для 3.5-мм разъёма для наушников места не нашлось. Компания это объясняет активным переходом пользователей на беспроводные модели. Но переходник на 3.5 мм будет в комплекте.

Клавиатура занимает практически всю ширину рабочей поверхности, а прямо в тачпад встроен сенсорный цифровой блок NumberPad 2.0 с двухуровневой светодиодной подсветкой. То есть если вам надо набрать цифры — просто коснитесь соответствующего значка. Также будут доступны конфигурации без NumberPad 2.0.

В верхней рамке над экраном размещена инфракрасная камера, которая поддерживает функцию распознавания лиц Windows Hello. Она работает даже при слабой освещенности.

Кроме того, шарнир ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.

Внутри ноутбуков установлены процессоры Intel Core 10-го поколения: Core i7-1065G7, Core i5-1035G1 или Core i3-1005G1. Объем оперативной памяти — до 32 ГБ LPDDR4X 3200 МГц, также используются твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 3.0×4 объемом до 2 ТБ. Конфигураций с дискретной графикой нет, только Intel Iris Plus или Intel UHD Graphics в зависимости от процессора.

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Сюда же можно добавить Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, аудиосистему, сертифицированную Harman Kardon, и операционную систему Windows 10.

ZenBook 14 также будет доступен с процессором AMD Ryzen 7 4700U. В нём может быть установлено до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X 3733 МГц и SSD до 1 ТБ. Его толщина — 14,3 мм.

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За автономность обеих моделей отвечает аккумулятор на 67 Вт*ч, одного заряда которого хватит до 22 часов работы. Также ноутбуки поддерживают новую функцию ASUS USB-C Easy Charge, позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C (например, от портативного аккумулятора). В комплекте идет сетевой адаптер мощностью 65 Вт.

ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14 поступят в продажу в июле. Их стоимость пока неизвестна.

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Гаджеты, Ноутбук, Asus.

Автор:

Телеграф
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