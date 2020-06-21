Анонс не за горами: Xiaomi готовит новую компьютерную мышь с голосовым вводом

Новая мышь от компании сможет распознавать голосовые команды и превращать речь в текст.

В ближайшее время компания Xiaomi должна выпустить новую беспроводную мышь Mi Smart Mouse. Информация о новинке появилась на сайте организации Bluetooth SIG.

Мышь проходит в базе данных регулятора с кодовым обозначением XASB01ME, но на коммерческий рынок выйдет под названием Mi Smart Mouse. Для беспроводного подключения есть поддержка Bluetooth 5.0. Также, скорее всего, устройство будет поддерживать Wi-Fi.

Также упоминается оптический сенсор с разрешающей способностью 4000 DPI (точек на дюйм) и колесо прокрутки, распознающее наклоны влево и вправо. Но главной фишкой станет функция голосового ввода. Похоже, с помощью нее можно будет отдавать голосовые команды и вводить текст голосом.

Кстати, в конце прошлого года Xiaomi представила клавиатуру MIIW Elite Keyboard с поддержкой голосового ввода. Когда дебютирует мышь Mi Smart Mouse — неизвестно, но сертификация в Bluetooth SIG означает, что анонс уже не за горами.