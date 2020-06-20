Выпуск новой модели M2 Pro подтвердил генеральный директор Poco India (Видео)

Около месяца назад суббренд Xiaomi Poco сертифицировал новый смартфон Poco M2 Pro. Теперь появились новые подробности о нем.

В недавнем интервью генеральный директор Poco India Манмохан Чандолу (Manmohan Chandolu) подтвердил, что компания скоро выпустит новый смартфон, но название не уточнил. Официальный анонс запланирован на июль. Но не исключено, что новинка станет эксклюзивом для рынка Индии.

В то же время Poco M2 Pro появился в базе данных индийского регулятора BIS под номером M2003J6CI.

Кстати, его кодовое имя "gram", как и у Redmi Note 9 Pro (на фото), да и исходные коды у них одинаковые. Так что не исключено, что Poco M2 Pro будет просто клоном Redmi Note 9 Pro. Ему приписывают такие же характеристики: процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 6,67-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 5020 мАч, 16-мегапиксельную фронталку и квадрокамеру (48+8+5+2 Мп).

Для Poco такая практика не в новинку. Напомним, последние смартфоны Poco тоже были клонами: Poco F2 Pro - Redmi K30 Pro, Poco X2 - Redmi K30 4G.

Глава Poco раскрыл также некоторые интересные подробности о других планах бренда. Например, беспроводные наушники Poco разработаны совместно с командой Xiaomi. Поэтому не исключено, что они будут похожи на одни из наушников Xiaomi.

Также он затронул вопрос рекламы на смартфонах Poco. По словам Манмохана Чандолу, это, скорее, предложения, а не полноценная реклама, как у Xiaomi.