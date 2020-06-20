Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Можно выспаться: Кабмин дал рекомендацию относительно времени начала рабочего дня
Можно выспаться: Кабмин дал рекомендацию относительно времени начала рабочего дня
Глава Киевской ОГА: Ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано
Глава Киевской ОГА: Ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано
Усик вернется на ринг в октябре
Усик вернется на ринг в октябре
"Похожа на монашку": Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото
Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото

Выпуск новой модели M2 Pro подтвердил генеральный директор Poco India (Видео)

Выпуск новой модели M2 Pro подтвердил генеральный директор Poco India (Видео)
16:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Около месяца назад суббренд Xiaomi Poco сертифицировал новый смартфон Poco M2 Pro. Теперь появились новые подробности о нем.

В недавнем интервью генеральный директор Poco India Манмохан Чандолу (Manmohan Chandolu) подтвердил, что компания скоро выпустит новый смартфон, но название не уточнил. Официальный анонс запланирован на июль. Но не исключено, что новинка станет эксклюзивом для рынка Индии.

В то же время Poco M2 Pro появился в базе данных индийского регулятора BIS под номером M2003J6CI.

Кстати, его кодовое имя "gram", как и у Redmi Note 9 Pro (на фото), да и исходные коды у них одинаковые. Так что не исключено, что Poco M2 Pro будет просто клоном Redmi Note 9 Pro. Ему приписывают такие же характеристики: процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 6,67-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 5020 мАч, 16-мегапиксельную фронталку и квадрокамеру (48+8+5+2 Мп).

Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple

Для Poco такая практика не в новинку. Напомним, последние смартфоны Poco тоже были клонами: Poco F2 Pro - Redmi K30 Pro, Poco X2 - Redmi K30 4G.

Глава Poco раскрыл также некоторые интересные подробности о других планах бренда. Например, беспроводные наушники Poco разработаны совместно с командой Xiaomi. Поэтому не исключено, что они будут похожи на одни из наушников Xiaomi.

Также он затронул вопрос рекламы на смартфонах Poco. По словам Манмохана Чандолу, это, скорее, предложения, а не полноценная реклама, как у Xiaomi.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Xiaomi, Poco, Poco M2 Pro, Poco India.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
03 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
04 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
05 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
&quot;Новые лица&quot;: Арахамия считает, что тренд уже прошел
"Новые лица": Арахамия считает, что тренд уже прошел
&quot;Для разъяснений&quot;: к Стерненко ночью наведались полицейские
"Для разъяснений": к Стерненко ночью наведались полицейские
Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь