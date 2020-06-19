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Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple

Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple

Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple
20:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Презентация линейки iPhone 12 и выход гаджетов на рынок запланированы на осень этого года. Но отдельные подробности о будущих смартфонах периодически появляются в Сети. Некоторые из них могут разочаровать поклонников бренда.

Так, аналитик компании Wedbush Securities Дэниэл Айвз сообщил, что младшая модель линейки не будет поддерживать работу в сетях 5G.

По данным Айвза, стоимость младшей модели iPhone 12 с памятью на 128 Гб составит 699 долларов - столько же в прошлом году стоил iPhone 11.

В свою очередь, основатель компании Display Search Росс Янг озвучил инсайд касательно экранов новых iPhone. Модели 12 Pro и 12 Pro Max должны получить дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Такой же экран, по слухам, будет у еще не анонсированного Huawei Mate 40, релиз которого также состоится осенью. А вот у модели iPhone 12, вероятнее всего, сохранится 60-герцевый дисплей.

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Корпуса новых смартфонов, по данным Янга, будут тоньше, чем у предыдущей линейки. Так, толщина iPhone 12 Pro Max составит 7,4 миллиметра против 8,1 миллиметра у iPhone 11 Pro Max. Емкость аккумулятора новой модели при этом будет 4400 мАч против 3969 у 11 Pro Max.

Как сообщалось раньше, в сети появилась информация, что компания Apple планирует изменить название мобильной операционной системы.

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Apple, iPhone, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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