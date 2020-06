Пока только слухи: Apple дала новое "имя" своей операционной системе iOS

Информацией поделился инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).

Также это подтвердил один из редакторов издания XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Winebach). По его словам, он получил анонимное письмо, в котором говорилось про новое название.

Кстати, такое решение кажется логичным, ведь теперь все операционные системы Apple будут носить в названии имена продуктов, на которых они работают: iPhoneOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn't believe it...

wow

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2020