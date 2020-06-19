Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 92 человека
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 92 человека
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Архивные кадры и новые подробности: о соборе Парижской Богоматери снимут фильм
О соборе Парижской Богоматери снимут фильм

Galaxy Note 20+: в сети появились подробности о будущей новинке Samsung

Galaxy Note 20+: в сети появились подробности о будущей новинке Samsung
15:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: instagram
Вслед за спецификациями Galaxy Note 20, инсайдер Ice Universe опубликовал подробности о топовой модели смартфона.

Galaxy Note 20+ (возможно его назовут Galaxy Note 20 Ultra), в отличие от линейки Galaxy S20, получит дисплей с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Он будет иметь LTPO OLED-матрицу, которая может похвастаться своей энергоэффективностью.

Кроме этого, новинку оснастят новым стилусом S Pen, обновлённой камерой с новыми функциями, тонкими рамками и уменьшенным вырезом для одной фронтальной камеры. Её, скорее всего, разместят по центру.

По словам инсайдера, за производительность Galaxy Note 20+ будет отвечать ещё неанонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 865+. Естественно, смартфон с таким чипом выйдет не на всех рынках. Второй вариант устройства оснастят фирменным SoC. Если верить слухам, это будет Exynos 992.

Смартфона Galaxy M41 не будет: Samsung "заменил" его на Galaxy M51

Напомним, смартфону ещё приписывают диагональ 6.9 дюймов, до 16 ГБ ОЗУ и увеличенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max второго поколения, который сможет распознавать сразу два пальца.

Samsung Galaxy Note 20+ дебютирует в начале августа вместе с обычной версией и складным смартфоном Galaxy Fold 2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Технологии, Galaxy, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
02 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
03 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
04 Подкормка огурцов в открытом грунте
05 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады
Вакарчук придумал, как избавиться от мандата без решения Рады
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
Серьезная угроза: океаны становятся все кислотнее
Серьезная угроза: океаны становятся все кислотнее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь