Galaxy Note 20+: в сети появились подробности о будущей новинке Samsung

Вслед за спецификациями Galaxy Note 20, инсайдер Ice Universe опубликовал подробности о топовой модели смартфона.

Galaxy Note 20+ (возможно его назовут Galaxy Note 20 Ultra), в отличие от линейки Galaxy S20, получит дисплей с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Он будет иметь LTPO OLED-матрицу, которая может похвастаться своей энергоэффективностью.

Кроме этого, новинку оснастят новым стилусом S Pen, обновлённой камерой с новыми функциями, тонкими рамками и уменьшенным вырезом для одной фронтальной камеры. Её, скорее всего, разместят по центру.

По словам инсайдера, за производительность Galaxy Note 20+ будет отвечать ещё неанонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 865+. Естественно, смартфон с таким чипом выйдет не на всех рынках. Второй вариант устройства оснастят фирменным SoC. Если верить слухам, это будет Exynos 992.

Напомним, смартфону ещё приписывают диагональ 6.9 дюймов, до 16 ГБ ОЗУ и увеличенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max второго поколения, который сможет распознавать сразу два пальца.

Samsung Galaxy Note 20+ дебютирует в начале августа вместе с обычной версией и складным смартфоном Galaxy Fold 2.