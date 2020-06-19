Galaxy Note 20+: в сети появились подробности о будущей новинке Samsung

Galaxy Note 20+ (возможно его назовут Galaxy Note 20 Ultra), в отличие от линейки Galaxy S20, получит дисплей с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Он будет иметь LTPO OLED-матрицу, которая может похвастаться своей энергоэффективностью.
Кроме этого, новинку оснастят новым стилусом S Pen, обновлённой камерой с новыми функциями, тонкими рамками и уменьшенным вырезом для одной фронтальной камеры. Её, скорее всего, разместят по центру.
По словам инсайдера, за производительность Galaxy Note 20+ будет отвечать ещё неанонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 865+. Естественно, смартфон с таким чипом выйдет не на всех рынках. Второй вариант устройства оснастят фирменным SoC. Если верить слухам, это будет Exynos 992.
— Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020
Напомним, смартфону ещё приписывают диагональ 6.9 дюймов, до 16 ГБ ОЗУ и увеличенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max второго поколения, который сможет распознавать сразу два пальца.
Samsung Galaxy Note 20+ дебютирует в начале августа вместе с обычной версией и складным смартфоном Galaxy Fold 2.