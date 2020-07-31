Официально: новые iPhone в этом году выйдут позже, чем предполагалось

В сети уже несколько раз появлялась информация, что новый iPhone в этом году задержатся. Сейчас Apple подтвердила слухи.

Вчера во время объявления финансовых результатов компании за второй квартал, главный финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что поставки следующих iPhone начнутся на несколько недель позже, чем в прошлом году.

В 2019 году Apple начала продавать смартфоны в конце сентября. То есть можно предположить, что новинки 2020 года выйдут в октябре.

Напомним, на осенней презентации стоит ждать сразу четыре модели iPhone 12.

Стоить устройства будут от 650 долларов США.

Как сообщалось ранее, владельцы Phone 12 будут вынуждены тратить дополнительные деньги на покупку дорогой зарядки и наушников, ведь они в комплект входить не будут.

Кроме этого, аккумуляторы новых iPhone 12 будут слабее предыдущих моделей.