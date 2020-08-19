Абсолютно новый дизайн: Realme назвала дату презентации новой линейки смартфонов

Компания Realme объявила дату анонса очередной новой линейки своих смартфонов.

Компания Realme продолжает расширять свой модельный ряд смартфонов. Речь идет о новых флагманах - Realme X7 и Realme X7 Pro.

В социальной сети Weibo появилось официальное приглашение на презентацию новых устройств. Согласно нему, новинки представят 1 сентября в Китае. Мероприятие пройдет в 14:00 по-местному времени (в 9:00 по Киеву).

Увы, подробностей о Realme X7 и Realme X7 Pro мало. Что достоверно известно, так то, что гаджеты получат абсолютно новый дизайн.

Новая линейка получит дисплеи с AMOLED-матрицей и частотой обновления картинки 120 Гц. Плюс, обе новинки будут поддерживать 5G. Под капотом, вероятнее всего, "спрячется" чип Qualcomm Snapdragon 865 или MediaTek Dimensity 1000+.

Также напомним, что в этом году китайский производитель смартфонов Realme впервые примет участие в ежегодной международной выставке бытовой электроники IFA 2020, которая пройдет с 3 по 5 сентября в Берлине (Германия).