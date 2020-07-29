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Точно будет, но какая неизвестно: Realme работает над электрической щеткой

Точно будет, но какая неизвестно: Realme работает над электрической щеткой
12:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Бренд Realme готовит к выходу свою первую электрическую щётку.

В базе данных сертификационного бюро TUV Rheinland было замечено устройство с номером модели RMH2012 и названием Realme M1 Sonic Electric Toothbrush. Гаджет станет первой новинкой производителя, которая войдёт в экосистему IoT.

Электрическая зубная щетка Realme M1 Sonic, вероятно, будет поставляться с некоторыми умными функциями, однако в настоящее время о ней мало что известно.

Скорее всего гаджет получит Bluetooth и фирменное приложение с помощью, которого можно будет следить за качеством чистки зубов.

Электрическая щетка

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Напомним, что Realme месяц назад представила свою стратегию "1 + 4 + N", которая будет включать в себя ряд умных продуктов в дополнение к своим смартфонам. Организация подтвердила, что она собирается выпустить электрическую зубную щетку, умные весы, умную камеру, умный динамик, умные замки, умные вилки и т. д.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Техно, Realme.

Автор:

Телеграф
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