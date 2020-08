Google выпустит смартфон Pixel 5 только в версии XL

Согласно инсайдеру с ником @ImjustSayingJC, Pixel 5 выйдет только в версии XL. То есть маленькую модель в этом году ждать не стоит.

Кроме этого, источник сообщил, что за новинку попросят 700 долларов США. Для сравнения, Pixel 4 и Pixel 4 XL стартовали с ценниками от 800 и 900 долларов соответственно.

-According to information I have been provided....

Google Pixel 5 expected to come in only XL variant with 765G variant priced at $699

— Jason C - I'm Just Saying (@ImjustSayingJC) August 12, 2020