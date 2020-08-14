Google выпустит смартфон Pixel 5 только в версии XL

В сети продолжают появляться подробности о пятом поколении смартфона Google Pixel.

Согласно инсайдеру с ником @ImjustSayingJC, Pixel 5 выйдет только в версии XL. То есть маленькую модель в этом году ждать не стоит.

Кроме этого, источник сообщил, что за новинку попросят 700 долларов США. Для сравнения, Pixel 4 и Pixel 4 XL стартовали с ценниками от 800 и 900 долларов соответственно.

-According to information I have been provided.... Google Pixel 5 expected to come in only XL variant with 765G variant priced at $699 — Jason C - I'm Just Saying (@ImjustSayingJC) August 12, 2020

Pixel 5, анонс которого должен состояться в начале октября 2020 года, по всей видимости, высокопроизводительный чипсет Snapdragon 865 уже не получит.

Напомним, Google Pixel 5 еще приписывают 6.67-дюймовый OLED-дисплей производства Samsung или BOE. Он будет поддерживать частоту обновления картинки 120 Гц. Также новинка получит не топовый процессор Qualcomm Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. Источник утверждает, что данный смартфон получит не только увеличенный экран, но и более совершенные технологии.

Snapdragon 765G - тоже производительная аппаратная платформа, но по быстродействию она все же уступает и Snapdragon 865, и уж тем более Snapdragon 865 Plus. Этот процессор позиционируется как основа для смартфонов среднего класса.

Если верить последней утечке, анонс Pixel 5 состоится 8 октября. Смартфон представят вместе с Pixel 4a 5G.

Как сообщалось ранее, Google неожиданно прекратил производство и продажи Pixel 4 и Pixel 4 XL спустя 9 месяцев после их анонса.