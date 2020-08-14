Samsung Galaxy S20 FE: смартфон получит такой же дисплей, как у Galaxy S20+

Основатель и глава компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг (Ross Young) подтвердил, что смартфон Samsung Galaxy S20 FE получит дисплей с повышенной частотой обновления.

Росс Янг рассказал, что гаджет получит такую же панель, как и в Galaxy S20+.

То есть, новинка получит 6.7-дюймовый "дырявый" AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц. Для поклонников смартфонов Samsung это отличная новость, учитывая, что недавно представленный Galaxy Note 20 получил экран с разверткой всего 60 Гц.

Анонс Galaxy S20 FE намечен на октябрь этого года.

Now hearing S20 FE is 120 Hz which makes sense as there is some S20+ panel inventory. — Ross Young (@DSCCRoss) August 13, 2020

Напомним, Samsung Galaxy S20 FE - это самая дешевая модель из линейки Galaxy S20. Характеристики, которые приписывают гаджету: пластиковый корпус, процессор Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990, 6/8 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4500 мАч, тройную камеру с трёхкратным оптическим зумом, а также ценник в районе 750 долларов США.