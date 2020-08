Samsung Galaxy S20 FE: смартфон получит такой же дисплей, как у Galaxy S20+

Росс Янг рассказал, что гаджет получит такую же панель, как и в Galaxy S20+.

То есть, новинка получит 6.7-дюймовый "дырявый" AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц. Для поклонников смартфонов Samsung это отличная новость, учитывая, что недавно представленный Galaxy Note 20 получил экран с разверткой всего 60 Гц.

Анонс Galaxy S20 FE намечен на октябрь этого года.

Now hearing S20 FE is 120 Hz which makes sense as there is some S20+ panel inventory.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 13, 2020