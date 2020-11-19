Когда невозможно взять вокалом - берут голым задом: Веру Брежневу раскритиковали за новый клип

38-летняя певица Вера Брежнева нарвалась на волну критики за свой новый клип на песню «Sestra», премьера которого состоялась 17 ноября на YouTube-канале Meladze Music.

Режиссером нового видео выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо. Вместе с Верой в клипе снялись ее подруги Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина и старшая дочь Соня. Также для съемок была приглашена певица Клео, которая исполнила отрывок песни на португальском языке.

В ролике артистка предстала в очень откровенных образах, а также обнаженной. За что и «получила» от фанатов.

В комментариях под видео на YouTube пользователи пишут не очень то и приятные отзывы о новом клипе Брежневой.

«Это самый странный клип Веры Брежневой», «У Веры все песни одинаковые. И дело не в том, что у Меладзе кончилась фантазия, а в том, что нет у Веры самого главного инструмента – голоса», «Это тот случай, когда невозможно взять вокалом - берут оголённым задом», «Видеоряд эротический, только от слов песни что-то возбуждение в целом от клипа, нет никакого», «И песня, и клип ни о чём...», «Если знаменитость начинает раздеваться, значит популярность себя исчерпала..» - пишут в комментариях.

Это уже не первый случай, когда Веру Брежневу накрывает волной критики. Ранее, "Телеграф" сообщал, что подписчики раскритиковали ее фигуру.