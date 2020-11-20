Джастин Бибер и Шон Мендес объединились и выпустили совместный трек – «Monster» (видео)

Популярные молодые певцы Шон Мендес и Джастин Бибер объединились, чтобы выпустить совместный трек под названием Monster.

22-летний Шон предложил 26-летнему Джастину записать совместный трек, и тот согласился. Трек Monster – первая совместная работа исполнителей, хотя они не раз говорили, что давно хотели записать что-то вместе.

Песня Monster посвящена размышлениям певцов о ранней популярности. Шон и Джастин переживают, не стали ли они из-за этого монстрами.

Премьера клипа состоялась 20 ноября на YouTube-канале Шона Мендеса.

Отметим, что за шесть часов с момента публикации клипа, он уже набрал более 3 млн. просмотров.

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