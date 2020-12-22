Финалистка проекта «Х-фактор» победила в турецком Евровидении: видео

Финалистка проекта "Х-фактор 6", украинка с гагаузскими корнями Натали Папазоглу одержала победу на международном певческом конкурсе тюркского мира Turkvision 2020. В суме Наталья набрала 226 баллов, обогнав представителя Якутии на 22 балла.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке.

На конкурсе девушка выступила с песней на гагаузском языке «Tikenli yol», название которой переводится как «тернистый путь».

Конкурс Turkvision – это аналог Евровидения, который проводится для тюркских стран. Однако, участие в нем могут принять и жители других стран, представляющих тюркские национальности. Так, как пандемию никто не отменял, то конкурс был проведен в онлайн-формате.

Наталья Папазоглу - украинская певица, автор и исполнительница собственных песен, солистка государственного джазового оркестра, лауреат многих международных конкурсов, финалиска вокального шоу «Х-фактор 6». Девушка родилась в Ивано-Франковской области, но имеет гагаузские корни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Papazoglu (@nataliepapazoglu)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Papazoglu (@nataliepapazoglu)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Papazoglu (@nataliepapazoglu)

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