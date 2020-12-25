Музыкальный сюрприз: участник «Холостячки» представил свою песню (видео)

25 декабря на телеканале СТБ прошло пост шоу романтического реалити-шоу «Холостячка. Життя після проєкту». Во время шоу открылись новые подробности жизни участников, а точнее, как сложилась их жизнь после вылета из шоу.

Один из самых брутальных мужчин проекта бизнесмен Илья Рыбальченко признался, что проект сделал его более творческим. Он пишет стихи, песни и ведет на своей странице в Инстаграм поздний эфир, в котором читает свой эротический роман.

Также, на пост шоу Илья пришел «не с пустыми руками». Мужчина представил законченный трек «Здравствуй, Ксюша», который он написал на проекте и посвятил Ксении Мишиной.

Ранее, «Телеграф» сообщал, как сложилась жизнь у одного из фаворитов шоу Андрея Рыбака.