Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новый клип на песню "Поклянись. Поцілуй. Обійми" в 22-летие коллектива (видео)

Украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в 2021 году отмечает 22-летие своего коллектива. В честь этого события музыканты выпустили красивейший клип на песню "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Премьера клипа состоялась на официальном ютуб-канале БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

"Поклянись. Поцілуй. Обійми" - это тот спектр эмоций, которые проживают люди в течение всей своей супружеской жизни.

Главные герои - танцовщики Яна Цибульская и Дмитрий Жук, которые исполнили потрясающий танец, в котором прожили разные эмоции. Напомним, что именно Яна была партнершей Сергея Танчинця на проекте "Танцы со звездами".

Именно участие в танцевальном шоу сподвигло Сергей Танчинця на идею этого клипа. Музыкант считает, что именно с помощью танца можно показать все чувства, о которых говорится в тексте песни.

Поклонники приняли новую композицию с восторгом. В комментариях посыпалось множество положительных отзывов: “Невероятно”, “Очень красиво”, “Я плакала”, ” Шикарная песня...шикарный танец... Мурашки... Бравоооооо!”, “До мурашек”, “Очень лирично”.

Ранее, “Телеграф” писал, что Сергей Танчинец совместно с Олегом Собчуком (СКАЙ), Иваном Леньо и Сергеем Соловьем (KOZAK SYSTEM), а также Артуром Даниеляном представили трек "Героям".