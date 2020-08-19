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"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав...": "Беz обмежень" представили новую песню (Видео)

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав...": "Беz обмежень" представили новую песню (Видео)
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Украинская группа "Беz обмежень" презентовала клип на новую песню "Героям".

Сингл был записан совместно с Олегом Собчуком (СКАЙ), Иваном Леньо и Сергеем Соловьем (KOZAK SYSTEM), а также Артуром Даниеляном.

По словам музыкантов, этот трек – поддержка для украинских воинов, а также для всех людей, которые протестуют сейчас в Беларуси. Для всех несокрушимых и сильных духом.

Эта песня станет второй композицией, которая войдет в новый альбом группы. 

Песня «Героям» была написана Сергеем Танчинцем около полгода назад для наших украинских Воинов, однако совсем недавно начались известные всем события в соседней нам стране - Беларуси. Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства. Именно поэтому группа приняла решение сделать песню на двух языках: украинском и белорусском. Художественный перевод на белорусском языке сделал Лявон Вольски.

Клип снимался на крыше самого высокого в Украине жилого здания. В самом сердце Киева, на 48-м этаже, команда старалась сделать все, чтобы посыл дошел до абсолютно каждого, кто просмотрит видеоработу. Режиссером клипа стал Артем Григорян.

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Ранее, украинский певец Владимир Дантес, ворвавшийся после долгого перерыва в мир шоу-бизнеса с сольным проектом DANTES, выпустил новый хит "Одноклассница".

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Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Без обмежень.

Автор:

Телеграф
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